شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الهلالى أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الاعلامى من جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمى إلى مكتب الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام.

وبهذا الطلب يعد الهلالى، أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص وذلك تنفيذاً لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 .الذى صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار فى مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدى للفتوى فى وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك فى إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية.