شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن إدارة حركة السفن قررت في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، غلق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة ، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور، وفقا لبيان صحفى ، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة ، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .