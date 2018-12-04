الداخلية تحبط تهريب "صفقة كبتاجون" لدولة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة بلغت 37 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لإحدى الدول العربية.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءت اللازمة لتأمين المنافذ وإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وأضاف البيان؛ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية ويدعى "محمد.ص" شريك بإحدى شركات النقل البحرى بمدينة نصر، ومقيم بذات الدائرة، سبق اتهامه فى 36 قضية متنوعة ومحكوم عليه فى قضية "شيك"، حيث أكدت المعلومات والتحريات اعتزام المتهم تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية، وإخفائها بمخازن سرية مُعدة خصيصاً للتهريب داخل أثاثات خشبية وشحنها عن طريق إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط "دون علم صاحبها أو العاملين بها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم ضبط الشحنة بمقر الشركة، بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (37 كيس شفاف بداخل كلٍ منها 1000 قرص بإجمالى 37 ألف قرص) مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى القطع الخشبية التى يصعب تفتيشها بالطرق التقليدية.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم، وباستهدافه تم ضبطه حال تواجده بمقر شركته بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبمواجهته أقر بقيامه بإعداد وتجهيز شحنة الأقراص المخدرة المضبوطة لتصديرها لإحدى الدول العربية على النحو الذى أكدته التحريات.