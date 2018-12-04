خلال نوفمبر فقط.. شرطة الكهرباء تضبط ربع مليون قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، أسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر 2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى :-
فى مجال قضايا البحث : ضبط (41) قضية متنوعة.
فى مجال مكافحة وضبط جرائم سرقات التيار الكهربائى، ومخالفات شروط التعاقد: ضبط ( 225759) قضية سرقة تيار كهربائى، و (774) مخالفة شروط التعاقد.
فى مجال التحصيل : تم تحصيل ( 252718) غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، (235) مخالفة شروط التعاقد .
فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ ( 18582 ) جنحة حبس.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .
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