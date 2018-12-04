"مرضيش يمضي على وصل أمانة فذبحناه".. أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل مسن بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم النزهة.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقته فى ميدان المحكمة بالنزهة، بالفحص تبين أنه الجثة لمسن، حيث تبين من مناظرة لجثة المجنى عليه أنه توفى نتيجة تعرضه لـ8 طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد.

بجمع المعلومات تبين أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في ذلك اليوم، حيث أن زوجة لم تكن برفقته.

وبإجراء التحريات وفحص علاقات المجني عليه؛ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين يقيمان بمحافظة بني سويف توجد بينهما وبين المجني عليه خلافات على اراضي وعقارات.

على الفور أمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بضبط المتهمين، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبط الجناة.

وبمناقشتهم أكدواوجود خلافات مادية مع المجني عليه، وأنهم توجهوا إلى شقته بعد علمهم بوجود الضحية بمفرده، وعندما حالوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة رفض وقاومهم، فاعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتوثيقه بالحبال، وطعنوه عدة طعنات نافذة بالجسم منها طعنات ذبحية بالرقبة، ولاذوا بالفرار.

كما كشفت تحريات المباحث، أن زوجة المجنى عليه لم تكن متواجدة فى الشقة، مشيرة إلى أن الجناة استغلوا كبر سن الضحية واعتدوا عليه، حتى سقط قتيلا.

فيما تواصل النيابة التحقيق والاستماع لأقوال الشهود والجيران وكلفت باستدعاء زوجة المجنى عليه لسماع اقوالهم.

كما أمرت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، لكشف غموض ملابسات الواقعة.