الداخلية تنفذ 338 حكما قضائيا خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:



نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار 10 أيام، في تنفيذ 338 ألفا و48 حكما قضائيا متنوعا.

وشملت هذه الأحكام تنفيذ 3 آلاف و659 حكما جنائيا، و 216 ألفا و561 حكم حبس جزئي، و39 ألفا و154 حكم حبس مستأنف.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 392 ألفا و204 أحكام بالغرامة، و101 ألف و43 حكم مخالفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. ويجرى استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.