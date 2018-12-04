جو بايدن: أنا الأجدر برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، الثلاثاء، إن قراره خوض السباق الانتخابي المقبل عام 2020 يتوقف على ما إذا كان هو وأسرته مستعدين لذلك.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية تصريحات بايدن، التي أضاف فيها أنه يعتبر نفسه الشخص الأكثر تأهيلا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "القضايا التي تواجهها الولايات المتحدة حاليا هي القضايا التي عملت عليها طوال حياتي." وتابع: "لكن أنا وأسرتي نحتاج إلى اتخاذ قرار حول استعدادنا لذلك. نفعل كل شيء كأسرة".

وكانت تقارير محلية أمريكية أشارت إلى أن بايدن (75 عاما) من بين المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات 2016، لكنه فضل عدم دخول السباق الرئاسي وقتئذ.

وفي أكتوبر الماضي، قال بايدن لشبكة "سي بي أس" الأمريكية إنه يدرس الترشح لانتخابات 2020 غير أنه يضع في اعتباره عوامل شخصية يعتبرها سابقة على العوامل السياسية.

وقال بايدن بحسب ما ذكرته قناة الحرة: "لا أفكر باستطلاعات الرأي. أفكر فيما إذا كان يجب أن أترشح بناء على قرارات شخصية جدا تتعلق بأسرتي ... وما أريد فعله بالباقي من حياتي"، مشيرا إلى أن عامل السن والجهوزية الصحية سيكون أمرا سيحكم به الناس على بعض المرشحين المتقدمين في السن.

كما أوضح بايدن أن قراره ربما يكون جاهزا في الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.