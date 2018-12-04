شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نصيحة لـ«القيادة الآمنة» في الشبورة والأمطار: إياك والسرعة (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، استعدادا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، وتكون ذروتها غدا الخميس، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية. وشددت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى على الخدمات بضرورة اليقظة الدائمة على الطرق السريعة والفرعية، والربط مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية بمدينة نصر، وطالبت المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة في حالة الشبورة أو عند الأمطار، بجانب بعض الإرشادات العامة على الطرق لمنع وقوع حوادث.. وأصدرت الإدارة 24 نصيحة للقيادة الآمنة في الرياح الشديدة أو الأمطار الشديدة أو السيول، هي:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

نصائح القيادة عند وجود شبورة مائية على الطريق:

1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2- إضاءة جميع الأنوار بحيث يكون النور الأمامى في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة.. أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كل الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

14- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000