شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: سنقدم حوافز إضافية لشركات السيارات «الجادة» في الاستثمار بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن السوق المصري يمثل أحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خاصة في مجال الصناعات الهندسية وبالأخص صناعة السيارات.

وقال «نصار» في سياق كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصري «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي عقدت تحت عنوان «مسار جديد لقطاع السيارات»، الثلاثاء، إنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام للاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة سواء بشركة النصر للسيارات أو مصانع الإنتاج الحربي لجذب شركات سيارات عالمية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لحوالي 1،8 مليار مستهلك، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات العالمية التي يتم التفاوض معها حاليًا لضخ استثماراتهم في السوق المصري قد قاموا بزيارة خطوط الإنتاج الحالية بشركة النصر للسيارات، وأشادوا بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بالمصنع وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قرار هذه الشركات بالتواجد في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وفي رده على تساؤل حول حوافز الاستثمار التي ستقدمها الحكومة لجذب شركات السيارات العالمية إلى السوق المصري، أوضح الوزير أن «قانون الاستثمار الجديد قد أتاح العديد من الحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات ومن بينها صناعة السيارات»، مشيرًا إلى أن «الشركة التي ستبدي رغبتها وجديتها في التواجد بالسوق المصري فإن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية شريطة الالتزام بتوجه الحكومة المصرية نحو الطاقة الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية».