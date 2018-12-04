شكرا لقرائتكم خبر عن مميش يتفقد مستشفى هيئة قناة السويس في ثالث أيام «100 مليون صحة» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية الإقبال على مراكز حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي لمكافحة فيرس سي والكشف المبكر والعلاج المجانى له.

وتفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يرافقة نائب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع مستشفى هيئة قناة السويس برفقة الدكتور صفوت الرفاعى مدير المستشفى، والذي أكد أن الإقبال يتزايد على المستشفى من العاملين بالهيئة وخارجها بعد موافقة الفريق مميش على فتح مسشتفيات الهيئة للمواطنيين ضمن الحملة.

وأعلن الدكتور أشرف القط مدير التأمين الصحي وصول العدد الإجمالي لمن خضعوا للكشف الطبي ضمن الحملة إلى أكثر من 1000 مواطن وإقامة عدد من التمركزات الميدانية أمام المساجد ودور الرعاية الاجتماعية والمسنين.

وفي جامعة القناة تفقد الدكتور عاطف أبوالنور رئيس الجامعة ونائبه الدكتور طارق راشد سيارات الحملة وسط الاقبال الكبير من الطلاب عليها في كليات الألسن والآداب والسياحة والفنادق.

وأعلنت مصادر بمديرية الصحة بالمحافظة استمرار المحافظة في المركز الأولى على مستوى الجمهورية في معدلات الإقبال الجماهيري على الحملة وتمركزاتها.

مميش يتابع حملة 100مليون صحة بالإسماعيلية

مميش يتابع حملة 100مليون صحة بالإسماعيلية