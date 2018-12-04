شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع مولودها داخل سيارة حملة «100 مليون صحة» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت سيدة مولودها داخل سيارة حملة «100 مليون صحة» بقرية أبوويط، التابعة لمركز الواسطي، شمال بني سويف، أثناء توجهها للوحدة الصحية، لإجراء الفحص الخاص بفيروس سى والأمراض غير السارية.

كانت أم هاشم محمود، ربة منزل، قد توجهت لمكان تمركز حملة «100 مليون صحة» بالوحدة الصحية بقرية أبوويط، التابعة لمركز الواسطي، شمال بني سويف، لإجراء الفحص الخاص بفيروس سى والأمراض غير السارية، وفوجئت بآلام الولادة، وبمساعدة ممرضة الحملة، وضعت «أم هاشم» مولودها داخل السيارة، وسط زغاريد، النساء المتواجدات بالوحدة الصحية.

من جانبه، قّرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، صرف مكافأة لشيماء يوسف خضر، الممرضة بالوحدة الصحية أبوويط التابعة لمركز الواسطي، التى ساعدت السيدة حتى وضعت مولودها، موجهًا لها الشكر ولفريق العمل، الدكتور بهاء الدين رحيم، مساعد مدير إدارة الواسطى الصحية الذى توجه إلى منزل السيدة للاطمئنان عليها.