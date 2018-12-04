شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير الدفاع السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عمر البشير، مشيداً بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومنوهاً بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية.

كما أشار الرئيس في ذات السياق إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الدفاع السوداني نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكداً متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدولتين وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، ومشيداً في هذا الإطار بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة وزير الدفاع المصري إلى السودان والتي تم خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما هنأ الفريق أول عوض بن عوف مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.