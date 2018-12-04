شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة المُصنِعة لطائرات «الرافال» (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، معرباً عن اعتزاز الشركة بمسيرة التعاون مع مصر، ومشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية.