شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يلتقي رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية على هامش «إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الفريق أول محمد الحسن عبدالله، رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية، على هامش معرض إيديكس 2018.

وأكد العصار، خلال اللقاء، على العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين الشقيقين..مشيرا إلى استقبال وزارة الإنتاج الحربي للعديد من الشركات السودانية في الفترة الماضية للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية لشركات وزارة الإنتاج الحربي على أرض الواقع وبحث مجالات التعاون المشتركة.

وأعرب الجانب السوداني عن حفاوة الاستقبال.. مشيدا بمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي وما بذلته من جهود لتنظيم المعرض ليخرج بهذه الصورة المشرفة لمصر والذى يعبر عن ما وصل إليه الإنتاج الحربي المصرى من طفرة صناعية كبرى.

وأكد على أن هذا المعرض يعد إنطلاقه قوية لمصر في مجال التسليح في القارة الإفريقية ويعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لضرورة التعاون والاتحاد بين شعوب العالم الشقيقة والصديقة عامة وشعب وادي النيل خاصة من أجل تحقيق السلام في المنطقة.