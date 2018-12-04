شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتهام مُدرس بـ«هتك عرض» تلميذ داخل مدرسة (قرار النيابة ومديرية التعليم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وقف مدرس يدعى «ح.ا» بمجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص عن العمل واستبعاده من التدريس، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة والتعدي عليه جنسيا.

وقال عجلان إن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم النظر في أمر فصل المدرس وتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، بالإضافة إلى أن المديرية أرسلت لجنة لفحص حال المدرسة بالكامل وسيتم التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

كان مجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص، شهد اتهام أحد التلاميذ لمدرس يدعي «ح.أ» بالتعدي جنسيا عليه داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.