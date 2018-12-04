شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن المتهمين بـ«احتكار الدواجن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«احتكار الدواجن» بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لـ«كتكوت التسمين» إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.

وكان هؤلاء المنتجين قد اتفقوا على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع «شروط المنافسة الحرة»، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة - في حال تخفيض السعر-، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.