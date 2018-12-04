شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستقبل طلبات ٥٠ سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، عن الانتهاء من تخصيص حوالي ١٦٠٠ فدان لتنفيذ وإنشاء الحي الدبلوماسي والسفارات، مشيرا إلى أنه تم المخاطبة والتنسيق مع وزارة الخارجية واستقبال الوفود الأجنبية، مؤكدا أنه حتى الآن استقبلت شركة العاصمة الإدارية نحو ٥٠ طلبا من سفارات وجهات أجنبية وبعثات دبلوماسية لإنشاء وحدات إدارية خاصة بهم.

وأكد الحسيني- وفقا لبيان اليوم- أنه يتم تحويل هذه الطلبات للاستشاري الهندسي للعاصمة، ليتم البت فيها واتخاذ قرار مناسب لتنفيذها سواء من حيث الموقع أو المساحة أو التصميم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار خاص بهذا الشأن حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من استقبال الدفعة الثانية من الطلبات، حيث يكون سعر المتر ٤٠٠ دولار مع إمكانية التقسيط.

وأكد الحسيني انتهاء الطرح الثاني من الأراضي، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من الطرح الثالث للأراضي بمعدلات بيع مميزة من قبل الشركات، لتنفيذ مشروعات استثمار عقاري، حيث تمنح شركة العاصمة الإدارية الجديدة مميزات فائقة للمستثمرين لم تمنح من جانب أي شركة أخرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السكني الذي عقدته إحدى شركات التطوير العقاري للإعلان عن البدء في التسويق للمرحلة الثانية من مشروع «ذا لوفت»، أحد المشاريع المميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تعاقدية تصل إلى 600 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث يصل إجمالي استثمارات المشروع بمختلف مراحله إلى مليار جنيه.

وأوضح العميد خالد أنه- طبقا للتخطيط- فهناك أحياء إدارية تقوم بتنفيذها دار الهيئة الهندسية، وتم الانتهاء من بيع الوحدات الإدارية في حي المال والأعمال سواء شركات مالية أو البنك المركزي أو بنوك أخرى، بالإضافة إلى بيع وحدات تجارية بداخل الأحياء السكنية من مولات ومحال تجارية.

من جانبه قال هاشم القاضي، مدير القطاع التجاري بشركة التطوير العقاري: «نفخر بإسهامنا في العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أحد المشاريع التنموية الضخمة المقامة في مصر والتي أصبحت حقيقة على أرض الواقع ... وقمنا بتقديم مفهوم جديد من خلال مشروع» ذا لوفت«الذي يقدم مفهوم جديد للحياة العملية، حيث يستطيع كل عميل تقسيم المساحات بداخل وحدته طبقاً لرؤيته واحتياجاته في إطار عملي هو الأول من نوعه في السوق العقاري المصري.

وأضاف القاضي، «يتميز مشروع»ذا لوفت«- الذي يقام على مساحة 23 فدانا مقسمة إلى مساحات مختلفة- ما بين شقق ودوبلكس وبنتهاوس بمساحات تبدأ من 78 إلى 350 متر، بموقعه المميز القريب من حي السفارات و»إكسبو«والجامعة البريطانية، كما يبعد عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة والقصر الرئاسي بـ 15 دقيقة، ويضم المشروع أكبر قدر من المساحات الخضراء والحدائق وجراج تحت الأرض وحمامات سباحة وبحيرات صناعية ومضمار للجري ومناطق مخصصة للأطفال ونادي صحي على أعلى مستوى.