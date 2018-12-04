شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية تبدأ سلسلة تدريبات للقساوسة الإنجيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، تدريبين للقساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمشاركة 100 قس إنجيلى من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقال "إن أهم أهدافنا فى مجال بناء الكوادر والقيادات الكنسية هو البناء المعرفى والمهارى لهم فى إطار خطة عامة تشمل كافة القسوس فى مختلف المحافظات".

والمقرر أن يشارك فى التدريب نخبة من المتخصصين فى مجال مهارات الكتابة الصحفية.