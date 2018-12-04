شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تناقش إجراءات الإعداد لعمرة رجب وشعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه جارٍ الآن التجهيز والإعداد لعمرة شهرى رجب وشعبان عن العام الهجرى 1440 هـ / 2019 م .

وأوضحت هيئة المكتب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت قراراً بضرورة تفعيل غرف عمليات متابعة مشكلات المعلمين على مستوى الجمهورية، مضيفةً أنه سيتم تعميم القرار على جميع النقابات الفرعية، والتي بدورها ستقوم بتعميمه على اللجان النقابية.