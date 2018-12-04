شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المكتبة المركزية بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، انطلاق اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وتضمن المؤتمر 8 جلسات، شملت الجلسة الافتتاحية، وسبع جلسات علمية.

بدأت الجلسة الافتتاحية، بكلمة الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ووجهت خلالها الشكر للقائمين على المؤتمر واستمراره لعدة دورات، على رأسهم الدكتور أحمد خاطر، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، جامعة حلوان، وكذلك الفنانة التشكيلية سهام محرم، على دعمها لاستمرار المؤتمر بهذا الشكل.

وأكدت فؤاد خلال كلمتها، على الدور المهم الذى تقدمه المكتبة لذوى الاحتياجات البصرية، من إعداد وتجهيز المواد الدراسية لتيسير سُبُل الاستفادة منها.

وأضافت، وجود نشاط سنوي للمكتبة شيء إيجابي يُحسب لإدارة المكتبة المركزية بالجامعة، كما أكدت على أهمية الاستفادة من استخدام الامكانيات التكنولوجية الحديثة، والتي تُسهِم بدورها في دمج المجتمع في فئة واحدة.

وفي إطار متصل، تنوعت باقي جلسات المؤتمر بين دراسات تناولت خدمات المكتبات الرقمية وبنك المعرفة، وتقنيات الموسيقى بطريقة برايل، بالإضافة إلى دور التنمية المستدامة ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير الخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نماذج من التطبيقات والأجهزة الموفرة لخدمات المعلومات، لذوي الاحتياجات الخاصة.