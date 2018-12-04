شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع شركة "نكستر Nexter " الفرنسية سبل التعاون المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لفعاليات اليوم الثانى لمعرض EDEX2018 استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ستيفان ماير "، رئيس مجلس إدارة شركة " نكستر Nexter " الفرنسية للأنظمة الدفاعية والذى أكد على أن الشركة قامت بتقديم عروض لبيع أسلحة متطورة إلى مصر ويسعدها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وأشاد بالتكنولوجيا المتطورة للأسلحة والأنظمة الدفاعية المعروضة بجناح وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض.

فيما أعرب "العصار" عن ثقته فى إمكانيات شركة نكستر الفرنسية التى تعكس تكنولوجيا التصنيع الحربى لدولة فرنسا، معربا عن رغبته فى فتح آفاق للتعاون مع الشركة الفرنسية والشكرات الأخرى العاملة فى مجالات التصنيع العسكرى بفرنسا.