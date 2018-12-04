شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بالتنسيق مع السودان لمواجهة التحديات الأمنية وصون السلم بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السودانى، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عمر البشير، مشيدًا بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومنوهًا بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأشار الرئيس السيسي، فى ذات السياق إلى أهمية الاستمرار فى دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لاسيما فى مجالات التدريب والتعاون الأمنى والاستخباراتى والتصنيع الحربى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن وزير الدفاع السودانى نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكدًا متانة العلاقات الوثيقة التى تربط بين الدولتين وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر فى جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومشيدًا فى هذا الإطار بالنتائج التى أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصرى إلى السودان والتى تم خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفى مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وهنأ الفريق أول عوض بن عوف مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.