شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد تطلع مصر لمواصلة التعاون مع "داسو" الفرنسية بالصناعات الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "إيريك ترابييه"، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره فى ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة فى مجال الصناعات الجوية الحربية.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" أهمية دور مصر فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، فضلًا عن دورها البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، معربًا عن اعتزاز الشركة بمسيرة التعاون مع مصر، ومشيرًا إلى الحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية.