ابحثوا عن وسائل تمويل.. برلماني: دعم الدولة للأندية ينتهي في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، إن على الأندية الرياضية، البحث عن وسائل لتنمية مواردها المالية في الفترة المقبلة؛ لأن الدولة ستتوقف عن دعمها.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أشرف رشاد، للاستماع إلى ملاحظات ممثلي الأندية، بشأن قانون الرياضة.

وقال فتى، في كلمته: "الدولة هتشيل إيديها عن دعم الأندية، بانتهاء ٢٠٢٠، وعلى الأندية البحث خارج الصندوق عن وسائل لتمويل أنشطتها".

وكان ممثل نادي المقاولون العرب، قال خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، إن القانون أغفل مساهمة الدولة في دعم أندية الشركات، مثل دعم الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من النواحي المادية حاليا، ولم تعد تستطيع الإنفاق، مطالبا بالنص على مساهمة الدولة في دعم أندية الشركات.