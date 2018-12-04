بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأوضح المركز، عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر اليوم، وغدًا الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا إلى الداخل على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء.

وعن طقس يوم الخميس، أوضح المركز، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية وسواحل الدلتا وتقل شتدها كلما اتجهنا غربا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد.