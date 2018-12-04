غرفة الشركات تشيد بقرار "المركزي" بتأجيل ديون السياحة عاما آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بتأجیل جمیع أقساط القروض والفواٸد المستحقه علي جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهي في 31 دیسمبر 2019.

ووجه الشاعر، في بيان اليوم الثلاثاء، الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي قدم مبادرة مشکورة في إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرین بالاتفاق على اجتماع مع طارق عامر، محافظ البنك المرکزي المصري بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلي الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار.

وتابع: "كانت الاستجابة السريعة من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي يجسد نموذجا يحتذي للمسئول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحي".

وأضاف حسام الشاعر، أن محافظ البنك المركزي ورغم علمه بالتحسن الملحوظ بالقطاع السياحي مؤخرا إلا أن القطاع يحتاج لفترة حتى يعالج الآثار السلبية لحوالي 8 سنوات من التراجع السياحي.

وأكد الشاعر، أن اللقاء شهد حوارا مثمرا ومفيدا حول مشاكل المستثمرین، و طالب محافظ جنوب سيناء بضرورة إیجاد حلول لتلك المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرین، وتفعیل مبادرات البنك المرکزی للنهوض بالقطاع السیاحي.

كما وجه الشاعر الشكر إلى رٶساء مجالس إدارات البنو الوطنیة التي شاركت في الاجتماع وأبدت تفهما كبيرا للأوضاع الخاصة التي يمر بها القطاع السياحي منذ سنوات ومساندته لمواجهتها.