أمطار ورياح وأتربة وغلق موانئ.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد نشاطًا للرياح على شمال البلاد بصفة عامة، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الرياح يؤثر على الملاحة البحرية بشكل كبير خاصة في البحر المتوسط، ما يؤدي إلى غلق العديد من الموانئ البحرية خاصة على شواطئ البحر المتوسط، وخليج السويس ومناطق من البحر الأحمر أيضا.

وأوضح، أن موجة نشاط الرياح ستؤدي لنقل الأتربة إلى بعض المناطق المكشوفة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية غدا، على أن تمتد مساء على القاهرة ومدن القناه وسيناء ومحافظات شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناه ورأس غارب ومناطق خليج السويس، على أن تبلغ ذروتها يوم الخميس في المدن المذكورة آنفا لتنتهي صباح الجمعة.

وتابع: هناك بردوة، ودرجات الحرارة تترواح ما بين 21 إلى 22 درجة خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض يوم الجمعة المقبل لتصبح 19 درجة، ولن ترتفع مرة أخرى خلال هذه الأيام.