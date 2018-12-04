خلال 10 أيام فقط..الداخلية: ضبط 5327 قطعة سلاح و2852 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 2176 قطعة سلاح ناري، وضبط 2852 قضية مواد مخدرة، و2475 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها القطاع على مدار 10 أيام، بمختلف مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت هذه الحملات -خلال 24 ساعة- في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 2176 قطعة سلاح ناري عبارة عن رشاشين و194 بندقية آلية، و437 بندقية خرطوش، و20 بندقية رصاص و190 طبنجة، وألف و333 قطع فرد محلي الصنع، وأكثر من 4 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

فيما شملت النتائج، في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، ضبط 2542 قضية مخدرات بإجمالي عدد متهمين بلغ 2685 متهمين بمضبوطات أبرزها 626 كجم "بانجو"، وإبادة 12 قيراطا لذات المخدر، ونحو 136 كجم "حشيش"، وأكثر من 26 كجم "هيروين"، و2 كجم أفيون، وأكثر من مليون قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الإتجار في المواد المخدرة التخليقية، تم ضبط 310 قضايا مخدرات تخليقية، بمضبوطات 340 متهما، وبحوزتهم 103 كجم إستروكس، ونحو 14كيلو جرام فودو.

أما في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة تم ضبط 3 سجناء و583 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 84 تشكيلا عصابيا ضمت 69 متهما ارتكبوا 151 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 215 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وضبط 4269 دراجة نارية مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.