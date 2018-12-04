ضبط "ديلر" العامرية وبحوزته 200 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته مائتي "طربة " من مخدر الحشيش.
تلقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية ، بمديرية أمن الإسكندرية معلومات تفيد قيام المدعو "أنور خ"، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة ، مُتخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.
عقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته مائتي "طربة " من مخدر الحشيش ، وزنت 25 كيلو جراما، حيث اعترف المتهم بعد مواجهته بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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