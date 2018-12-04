ضبط "ديلر" العامرية وبحوزته 200 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته مائتي "طربة " من مخدر الحشيش.

تلقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية ، بمديرية أمن الإسكندرية معلومات تفيد قيام المدعو "أنور خ"، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة ، مُتخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته مائتي "طربة " من مخدر الحشيش ، وزنت 25 كيلو جراما، حيث اعترف المتهم بعد مواجهته بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.