التأديبية العليا:مناط اختصاصنا عقاب شاغلي الوظائف العليا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أكدت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، بأن مناط اختصاصاها في توقيع العقاب التأديبي لا يكون إلا فقط لشاغلي الوظائف العليا بالدولة "القيادات بالوظائف"، لذلك قضت المحكمة بإحالة نظر دعوى تأديبية ضد مدير بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، متهم بصرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق والخاصة بمسابقة كأس المحافظ ورئيس الجمهورية، بالاشتراك مع آخرين تم توجيه تهمة المساس بالمركز المالي للدولة لهم جميعا، إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية، لعدم شَغل المحالين لوظائف عليا، مما لا يجوز للتأديبية العليا نظرها.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تهمة صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق بأحد المسابقات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، والخاصة بكأس المحافظ ورئيس الجمهورية منذ عام ٢٠٠٦ - ٢٠١١، وأصدر تعليمات بحكم منصبه الذي يشغله بإيداع الموزانة الخاصة بذات المسابقة بحساب الإتحاد الاقليمي لمركز شباب القرى بمديرية الشباب والرياضة، مما ترتب عليه إهدار أموال الدولة.

كما نسبت للمحال الثاني، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مدير مديرية الشباب "المحال الأول" بعدم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة الإتحاد الاقليمي، فضلاً عن عدم قيام المحال الثالث بمتابعة الاتحاد الإقليمي لمركز شباب القرى بمديرية الشباب والذي وضع المحال الأول الموازنة العامة بحسابه ، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة.