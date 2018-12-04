الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارت الإزالة على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأضاف الداخلية في بيانها؛ قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف .. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ (287) قرار إزالة تعديات متنوعة.

مديرية أمن القليوبية: تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة التعديات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة التعديات بدائرة مركز شرطة تلا.

مديرية أمن الإسماعيلية: تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة التعديات بدائرة مركز شرطة التل الكبير.

مديرية أمن بنى سويف: حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة إهناسيا .. أسفرت عن تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدى.

مديرية أمن قنا: حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة قوص.. أسفرت عن تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدى.

مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (50) قرار إزالة تعديات متنوعة.

مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات واقعة على الرقعة الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.