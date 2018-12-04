مصر | النيابة عن واقعة قتيل النزهة: تعرض لـ8 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة عن واقعة قتيل النزهة: تعرض لـ8 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة شرق القاهرة الكلية، في واقعة العثور على جثة شخص متوفى داخل شقته في ميدان المحكمة بالنزهة، أنه جثة مسن، حيث تبين من مناظرة الجثة أن المجنى عليه توفى نتيجة تعرضه لـ8 طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

وكما كشفت تحريات المباحث، أن زوجة المجني عليه لم تكن متواجدة في الشقة، مشيرة إلى أن الجناة استغلوا كبر سن الضحية واعتدوا عليه، حتى سقط قتيلا.

فيما تواصل النيابة التحقيق والاستماع لأقوال الشهود والجيران وكلفت باستدعاء زوجة المجني عليه لسماع أقوالهما.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة، لكشف غموض ملابسات الواقعة.