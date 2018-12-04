كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة صاحب مصنع ملابس للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة منشأة ناصر الجزئية، صاحب مصنع ملابس للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة الحشيش في القضية رقم 1336 لسنة 2018 كلي غرب القاهرة. وكما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال تفقد رجال الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة منشأة ناصر، تم ضبط المتهم إسلام محجوب، صاحب مصنع ملابس أثناء ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه في منطقة منشأة ناصر. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارها السابق.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | إحالة صاحب مصنع ملابس للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المواد المخدرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .