مصر | المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صباح.ج" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي. وأسندت النيابة العامة للمتهم صباح جمال، تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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