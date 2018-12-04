مصر | انتشار مروري مكثف لمنع سير "النقل" على الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار مروري مكثف لمنع سير "النقل" على الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الطريق الدائري الإقليمي وجودا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان، على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميًا من الساعة 6.00 صباحًا حتى الساعة 12.00 منتصف الليل.

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