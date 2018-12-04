مصر | انتشار مكثف لسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمساعدة السائقين ولتفادي حوادث الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار مكثف لسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمساعدة السائقين ولتفادي حوادث الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدى الحافلات متعاطي المخدرات.
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