أخبار مصر | "زكي" يلتقي وزراء دفاع السودان وكوريا الجنوبية وأوغندا واليمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زكي" يلتقي وزراء دفاع السودان وكوريا الجنوبية وأوغندا واليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقاءات ثنائية مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، ووزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية يونج هونج، ووزير الدولة لشئون المحاربين القدماء الأوغندي الدكتور برايت رواميرا، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد على المقدشي، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض (EDEX – 2018 ) المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبهم أشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في معرض إيديكس خلال لقائهم بالقائد العام للقوات المسلحة بجناح جمهورية مصر العربية بمعرض ايديكس 2018 وما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

والتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على هامش المعرض رئيس الأركان الغاني الفريق عبيد أكوا, وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق جون لوريمر ورئيس الأركان الإماراتي الفريق حمد محمد ثاني الرميثي.

وأعرب رؤساء أركان الدول المشاركة في المعرض عن مدى سعادتهم لما وجدوه من تنظيم متميز وحفاوة الاستقبال خلال مشاركتهم بمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية الذي يؤكد قدرة جمهورية مصر العربية على تنظيم فعاليات دولية كبرى ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة.

وكما قام القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية في مختلف أجنحة وصالات المعرض.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

