أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٣ أيام (فيديو)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل المنتشر على موقع التواصل الاجتماع أو المواقع الإليكترونية .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق وتم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (1 حتى 4 ديسمبر 2018‏)، وهي كالتالي:

1.نفي المركز ما تداول حول استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني.

2. نفي إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع.

3.نفي المركز الإعلامي ما تردد حول سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

4.نفي تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

5.نفي زيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

6.نفي المركز ما تردد حول طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه.

7.نفي ضم إرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة.