أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 قطار لنقل الغلال والحبوب.

وأضاف البيان، أنه وصل فى الساعه 0600 من صباح أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1352 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 1100 من صباح أمس ووصل في الساعة 1300 من مساء أمس القطار رقم 2435 وقام بتحميل 1201 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 1900 من مساء أمس..

وتابع أنه وصل في الساعة 2300 من مساء أمس القطار رقم 3192 وقام بتحميل 1276 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0230 من صباح اليوم.