أخبار مصر | إنفوجرافيك.. الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٣ أيام "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٣ أيام "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا اليوم، لتوضح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل المنتشر على موقع التواصل الاجتماع أو المواقع الإليكترونية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق وتم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2018‏.

ونفي المركز ما تداول حول استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس "سي" وإلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس "سي" بالشوارع، وإقرار خصومات على المعلمين بهدف تقليل النفقات.

كما نفى ما تردد حول سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

أيضًا نفى ما تردد حول طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه، وضم إيرادت صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة.