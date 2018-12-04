شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من عدم الاستقرار على أغلب محافظات الجمهورية.

شهد عدد من مدن وقرى محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تعرضت عدة مناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا، لأمطار متفرقة مصحوبة بغيوم وبرودة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها، أن حركة الملاحة داخل الميناء تسير بصورة طبيعية، ولم تتأثر حركة دخول وخروج السفن بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة.

وفي كفرالشيخ، شهدت أماكن متفرقه بمدن وقرى المحافظة أمطار وعواصف ورياح شديدة منها قرية برج مغيزل بمطوبس والقرى المجاورة، التي تسببت مياه الأمطار فيها إلى تحول شوارعها لبحيرات كما تسببت في قطع الكهرباء عنها.

وقال المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة أنه تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وتوقف حركة الصيد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعه باكر بسبب النوه المنتظره وحرصا على سلامة الصيادين وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الموقف بكافة مدن وقرى المحافظه من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وفي الإسكندرية، أكد المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية، وتم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقال«قنصوة» إن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقي أية شكاوى خاصة بالأمطار وتجمعات المياه.

و تفقد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بالأحياء، والوقوف على سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار والتأكد من كفاءة التصريف خلال النوة الحالية، وحل جميع المشكلات الطارئة والتعامل مع كافة البلاغات الواردة لغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة وحلها في أسرع وقت ممكن.