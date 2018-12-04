شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة المفاجئة لمدير «تعليم الإسماعيلية» لعدد من مدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بزيارة مفاجئة لمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية.

وتفقد وكيل الوزارة عددا من الفصول للوقوف على انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة وانتظام الحصص الدراسية والوقوف على مأتم تدريسية من مناهج دراسية قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي الأول ووفقا الخريطة الزمنية

وأبدى مدير المديرية عددا من الملاحظات أهمها وجود عدد من معلمات التربية العملية في فصلين دراسيين بالصف السادس الابتدائي دون وجود معلمة المادة الأساسية بالإضافة إلى وجود مخالفات بدفتر للاحتياطي وكذلك الجدول المدرسي.

كما تفقد فصل بالصف الخامس الابتدائي وتناقش مع التلاميذ وقام بمتابعة فقرة إملائية للطلاب للاطمئنان على مدى إجادة الكتابة حيث طالب ببذل مزيد من الجهد لرفع مستوى التلاميذ.

وقبل نهاية الزيارة ووفقا لوجود عدد من المخالفات استدعي سيادته كلا من عادل عبدالتواب عثمان وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير التعليم العام وأحمد الشريف، مدير المتابعة، إلى محمد عبدالكريم مدير إدارة شمال، حيث تم إجراء تحقيقات عاجلة والتي توصلت إلى إلغاء تكليف مدير المدرسة، وإحالة عدد من المعلمين إلى التحقيق.