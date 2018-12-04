شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة موظف بطوخ للتحقيق: «ضرب بائعة برسيم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد خيري رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، الثلاثاء، إحالة موظف بإحدى الوحدات المحلية للتحقيق وإيقافه عن العمل، ونقله لديوان عام المدينة، لتعديه على «بائعة» بالضرب أثناء قيامها ببيع «برسيم» للإنفاق على أسرتها.

واستقبل رئيس المدينة خيري سعاد حسن متولي، «بائعة البرسيم» في مكتبه، وقبّل رأسها، وأكد أن حقها لن يضيع ولن يقبل بأي تجاوز.

كان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا شكاوى من مواطنين تفيد تضررهم بقيام أحد الموظفين بوحدة محلية بطوخ، مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق طلب من مسنة 2 جنيه، فقالت له: «هو مكسبي من البرسيم ده قد إيه عشان أديلك 2 جنيه»، لكن الموظف حمل «البرسيم» وألقاه في الشارع، فردت البائعة: «حسبي الله ونعم الوكيل«، وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة ابنها لكي تشتكي الموظف للمسئولين، في الوقت الذي تصادف مع وجود الموظف هناك ورأى السيدة قال لها: «أنتي جاية تشتكيني»، وسبهًا أمام الجميع، فيما ردت عليه البائعة: «أهو أنت».

فما كان من الموظف إلا أن ضرب السيدة، وأوقع حجابها من على رأسها، ولم يتدخل أحد من موظفي الوحدة المحلية للدفاع عن السيدة، وبعد أن أوسعها المسؤول ضربًا وسط صراخها المستمر وزوجة ابنها والطفل الصغير، انصرفت تلملم ما بقي من ثوبها.

رئيس مدينة طوخ يستقبل بائعة البرسيم

رئيس مدينة طوخ يستقبل بائعة البرسيم

رئيس مدينة طوخ يستقبل بائعة البرسيم

رئيس مدينة طوخ يستقبل بائعة البرسيم