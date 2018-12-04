شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تنظم ورشة عمل لتدريب طلاب كليات الصيدلة لإحياء حملة «اسأل استشير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، في ورشة عمل لتدريب مجموعة من طلاب كليات الصيدلة والطب بمختلف المحافظات ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، على كيفية مواجهة المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك بمقر المركز القومى للسكان.

قال نقيب عام الصيادلة، إن الهدف من ورشة العمل هو دعم مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنقاذ الدولة، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان (2015- 2030) وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن معالجة قضية الزيادة السكانية يبدأ بدراسة المشكلة والوقوف على الأسباب ثم التحرك في عمل برامج التوعية وتنفيذ التوصيات وحل المشكلة.

أكد نقيب عام الصيادلة، أن عدد صيادلة الدول العربية حوالي 80 ألف صيدلي بينما عدد الصيادلة في مصر وصل إلى 280 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن الورشة سوف نعمل خلالها على تدريب الصيادلة للنزول إلى النجوع لعمل حملات التوعية بالتعاون مع الأطباء، كذلك إحياء برنامج إسأل استشير، لتغيير الأوضاع وتكون بداية انطلاق جديدة.

أضاف: نسعى إلى توعية المواطنين وتوصيل رسالة صحيحة، وتقليل الأعداد بما يعود بالنفع على المجتمع، موضحا أن عدد أعداد المواليد بلغت 2.5 مليون مولود في العام الواحد بما يعادل عدد سكان دولة أوروبية.

أكد أن النقابة سوف تتكفل بتدريب الصيدلة ونشر البوسترات في 73 ألف صيدلية.