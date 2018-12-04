شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 مدرسين ثانوي للتحقيق لخروجهم بدون إذن بميت سلسيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إحالة 5 مدرسين بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانويه بميت سلسيل إلى التحقيق لعدم تواجدهم في العمل على الرغم من إثبات حضورهم في نفس اليوم.

وكانت لجنة من إدارة المتابعة اكتشفت خروج المدرسين خلال اليوم الدراسي بعد التوقيع في دفتر الحضور بالمدرسة ودون الحصول على إذن بالخروج وتم التشطيب عليهم في دفتر الإنصراف، كما كشفت اللجنة وجود مركزين للدروس الخصوصية بمدينة ميت سلسيل.

وعرضت اللجنة مذكرة على المحافظ بخروج كل من :«محمود .ع. س» مدرس لغه عربيه و«فؤاد .ا. ا» مدرس لغة إنجليزية، و«إسلام. م. م» مدرس رياضيات، و«السعيد .ح. م»، أخصائى وسائل، و«أم هاشم .ع. ع»، مشرفه وسائل.

كما طالب باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه نحو حالات الغياب في الصف الثالث الثانوي بالمدرسه والمقيد بها 318 طالبا لم يتواجد منهم سوى 28 طالب فقط.

وأكد «شاروبيم»، في تصريح صحفي، أنه وبمراجعة متوسط الحضور بالمدرسة تبين أن نسبة حضور الطلاب تتراوح 10% إلى 50% منذ بدايه العام الدراسي الحالي، وتبين أن المدرسة قامت بإرسال خطابات رسمية لأولياء الأمور لإخطارهم بغياب أبنائهم عن المدرسة.

وطالب بضروره انتظام العملية التعليميه في جميع مراحل التعليم ومحاسبة المسؤولين المتهاونين في ضبط العملية التعليمية والسماح للمدرسين والعاملين بالمدارس بالخروج أثناء اليوم الدراسي رغم تواجدهم على الورق.