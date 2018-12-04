شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تحول تدريجي في نظم الامتحانات لتغيير طرق تفكير الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إجراء تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة، حيث بدأ هذا التحول بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولي نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير، قائلا: «على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لابد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحداً بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه الاعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات».

وقال «الخشت» خلال كلمته، بالمؤتمر الدولي الخامس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، الثلاثاء، أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل للطلاب لتطوير العقل المصري، مشيراً إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير لدي الفرد، مضيفاً أن طلاب الجامعة سيقومون بدراسة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال اللذان من شأنهما تنمية طرق التفكير العلمي لديهم.

وأضاف أن تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية، مثلما فعل الفلاسفة الذين غيروا مجتمعاتهم، مثل مارتن لوثر وماركس وچون ديوي وغيرهم، قائلاً: «إننا مازلنا نعيش في عصر البعثات منذ عهد محمد على، ولابد من تجاوز هذا العصر عن طريق استقدام الطلاب والأساتذة الأجانب إلى جامعاتنا، مؤكداً أن جامعة القاهرة ترحب بالطلاب الأجانب للدراسة بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، وهو ما يثري حركة الالتقاء الثقافي والفكري بين الشعوب».

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تنتقل إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التي تهتم بالتطبيق وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية والمساهمة في حل المشكلات القومية، مؤكداً على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة وذلك بالعمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش على مدار عدة جلسات عددًا من المحاور المتعلقة بالفلسفة، والتربية والأخلاق، ونقد الموروث، والتحول من التفكير النظري إلى التطبيق.

شارك في المؤتمر كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور حسن حنفي الرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الفلسفة من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.