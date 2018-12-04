شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يصطحب ذوي الاحتياجات الخاصة في جولة بـ«الأهرامات» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون بين وزارة الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، يصطحب عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، مجموعة من ذوي الاحتياحات الخاصة، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة لتعريفهم بحضارتهم الفريدة وأهميتها وعراقتها وتنمية وعيهم الأثري والثقافي بها لخلق جيل ينشأ على حب مصر وآثارها.

وخلال الجولة، يشرح «حواس» تاريخ أهرامات الجيزة والملوك التي بنوها وسبب بنائها والقيمة الأثرية والتاريخية والحضارية لها. كما يصطحبهم في جولة لبعض المقابر وأبوالهول.