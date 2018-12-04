شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإعلام الخارجي بالـ«العامة للاستعلامات»: فرص كبيرة لتعزيز علاقات مصر ببلاد القمح والسماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالمعطي أبوزيد رئيس الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه تم التوصل إلى صيغة مبدئية لبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات، والاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، لتقديم كافة التسهيلات للصحفيين والإعلاميين من الجانبين وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.

وأكد «أبوزيد» في حواره مع المصري اليوم، عقب عودته من زيارته الأخيرة لأوكرانيا، أنه تم زيارة نحو 800 ألف سائح أوكراني لمصر خلال العام قبل الماضي، السياحة الأوكرانية لمصر، ومن المتوقع أن يبلغ العدد هذا العام نحو مليون سائح.

وإلى نص الحوار..

في البداية أطلعنا عن هدف زيارتك لأوكرانيا؟ ولماذا أوكرانيا في هذا التوقيت؟

الزيارة كانت بدعوة من وزارة الإعلام الأوكرانية، واسمها وزارة السياسة الإعلامية هناك، وبتنسيق مع نادي الصحافة في كييف، والهدف كان بحث جوانب تعزيز العلاقات الإعلامية بين مصر وأوكرانيا، حيث سبق لنا التواصل مع الجانب الإعلامي الأوكراني في العديد من المؤتمرات الدولية وعبر الخطابات المتبادلة لهذا الغرض.

أما لماذا أوكرانيا تحديداً.. فإن هذا الأمر يرتبط بجهد شامل تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، من أجل تطوير العلاقات الإعلامية مع الدول الأخرى، وبناء صورة إيجابية عن مصر في العالم، وتعزيز دور الإعلام كعامل إيجابي في العلاقات بين الدول، وتشجيع السياحة والتجارة إلى مصر، وأيضا تعزيز مكانتها في العالم، وبالفعل عقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين «الهيئة»، والجهات المماثلة في الدول الافريقية والعربية والآسيوية وغيرها.

*- ماذا حققت الزيارة في هذا الشأن؟ وهل تم توقيع اتفاقية مع الجانب الأوكراني؟ وماذا تتضمن؟

خلال زيارتي للعاصمة الأوكرانية «كييف» عقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين عن الإعلام والصحافة والسياحة، وتم التوصل إلى صيغة مبدئية لبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات في مصر والاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا وهو اتحاد حكومي يضم تسعة عشر ألف صحفي وإعلامي.

ولعل أهم هذا الاتفاق، تتعلق بتقديم التسهيلات للصحفيين والإعلاميين من الجانبين، وتبادل الخبرات والتدريب المشترك وتشجيع بناء صورة إيجابية لدى كل من الشعبين عن الدولة الأخرى، وغير ذلك من النقاط، كما طرح الجانب الأوكراني فكرة جيدة تتعلق بتشجيع وسائل الإعلام في البلدين على الترويج للسياحة في المقاصد السياحية بالبلد الآخر، بمعني أن يقوم الإعلام الأوكراني بتشجيع الأوكرانيين على السياحة إلى مصر، والتعريف بالمقاصد السياحية المصرية، وأيضاً يتم تشجيع وسائل الإعلام المصرية على التعريف بالإمكانات السياحية الأوكرانية لدى الرأي العام المصري والشعوب العربية بالطبع.

*- مليون سائح أوكراني في مصر.. معروف أن مصر مقصد سياحي للأوكرانيين فهل أوكرانيا بلد سياحي أيضاً؟

كانت هذه مفاجأة كبرى فقد نظم الجانب الأوكراني جولة في عدد كبير من المدن ذات الطبيعة السياحية مثل معالم العاصمة «كييف» ثم مدينة «رازميشيل»، حيث يوجد أكبر متحف في أوروبا الشرقية للأيقونات التاريخية، ثم مدينة «دوبنو» حيث توجد قلعة «دوبنسكي»، التي يتم فيها عرض سياحي ليلي يومياً، ثم مدينة «لفيف» وهي واحدة من أعظم المدن التاريخية في العالم، حيث وضعت اليونسكو المدينة بكاملها بمبانيها وشوارعها ومعالمها التاريخية ضمن التراث العالمي حيث يعود تاريخها إلى عام 1200م، ويقطنها في الوقت الحالي نحو مليون نسمة، بالإضافة إلى منطقة «كيميانتس» وهي محمية ثقافية تعد ثالث مدينة أوكرانية في عدد المعالم التاريخية بها.

أما السياحة الأوكرانية لمصر، فهي في أزدياد مطرد، حيث زار مصر عام 2017 نحو 800 ألف سائح، أدى وجودهم إلى دعم قطاع السياحة في مصر خاصة في السنوات التي تأثرت فيها السياحة المصرية بنقص عدد السياح القادمين من أسواق أخرى حيث يتجه السياح الأوكرانيين إلى منتجعات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العام نحو مليون سائح أوكراني هذا العام.

*- تبادل تجاري بملياري دولار.. كيف ترى العلاقات المصرية الأوكرانية في المستقبل؟

توجد فرص كبيرة لتنمية العلاقات بين مصر وأوكرانيا، بالإضافة إلى الجانب السياحي، حيث تستورد مصر من أوكرانيا بنحو ملياري دولار سلع سنوياً، على رأسها الدواجن واللحوم والحبوب، خاصة الذرة والقمح، حيث تعد أوكرانيا من أبرز منتجي الحبوب في العالم، بل أن العلم الأوكراني باللونين الأصفر والأزرق، يرمز إلى لوني القمح والسماء، بالإضافة إلى استيراد الشاحنات والمعدات الزراعية الحديثة. كما تصدر مصر لأوكرانيا بنحو 100 مليون دولار، وهو رقم صغير، لكنه تزايد بمعدلات نحو 20% سنوياً في السنوات الثلاث الأخيرة، وتتطلع الكثير من الشركات الأوكرانية إلى الاستثمار في السوق المصرية، خاصة في مجال وسائل النقل والمعدات.