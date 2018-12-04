شكرا لقرائتكم خبر عن «57357»: تقرير وزارة التضامن منصف لعملنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة 57357، إن العاملين بمؤسسة ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والمترددون على المستشفى من الأطفال وذويهم، استقبلوا بارتياح كبير، البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، حول ما أثير عن وجود مخالفات جسيمة تشوب سير العمل بالمؤسسة والمستشفى، وتمس نزاهة القائمين على إدارتهما.

وأضافت اللجنة في بيان، الثلاثاء، أن «بيان التضامن أكد على سلامة الموقف المالي والإداري، مشيرة إلى أنه «نحمد الله على نعمته الكبرى التي أحقت الحق، وحافظت على براعم الأمل في وجود عمل نظيف لوجه الله تعالى، يحاول عن طريق العمل الاجتماعي النهوض بصحة أطفال مصر، دعما واستكمالا لعمل دؤوب تقوم به الحكومة المصرية لتطوير التنمية المجتمعية».

وترى اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء أنه «آن الأوان لأن تتوجه بالشكر لكافة العاملين بالمؤسسة والمستشفى وقيادة العمل بهما».

وتتوجه اللجنة بالشكر والتقدير لكافة اللجان من وزارة التضامن والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات المؤسسة ووزارة الصحة وخبراء الاتصالات والتعليم العالي، الذين فحصوا آلاف المستندات منذ 2007 وحتى الآن، فحصا شاملا ودقيقا بالمنهجين التاريخي والموضوعي، ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، سعيا وراء هدف واحد هو إدراك الحقائق ولا شئ غيرها».

وتوجهت اللجنة في البيان بـ«التهنئة للمجتمع المدني والجمعيات التي تعمل في نفس المجال، التي جاء بيان الدكتورة وزيرة التضامن منصفا لها وليس فقط لمؤسسة 57357، ومؤكدا على أن العمل الأهلي يعمل تحت إشراف ضامن لعدم تجاوز القانون أو القواعد المنظمة لهذا النشاط، حتى يوجه لتنمية المجتمع في المجالات المتنوعة».

واختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة 57357 بيانهًا بتوجيه «التحية والتقدير إلى الدكتورة الوزيرة غادة والى وزير التضامن، لما تحملته من عبء».