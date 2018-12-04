شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي وزيرة البيئة على هامش مؤتمر تغير المناخ ببولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مع الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة ورئيس الوفد المصرى التفاوضي لمؤتمر تغير المناخ 24 والتي ترأس حاليا مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليافي بولندا وذلك في إطار الاهتمام الأممي بقضيه تغير المناخ وسير المفاوضات .

وعبر الأمين العام خلال اللقاء عن قلقه وأمله في أن تسير المفاوضات الحاليّه لتصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف خاصه فيما يتعلق بترجمه اتفاق باريس إلى برنامج عمل عادل ومنصف للجميع.

وأكد على أهميه إحترام نصوص اتفاق باريس والتى تعتمد على المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء ومراعاة الظروف الوطنيه لكل دولة، وأشار إلى اهتمامه الخاص بموضوع التمويل والذي يعتبر أساسي للدول الناميه لتوفي بالتزاماتها في اتفاق باريس، مشيرا إلى عقد قمه في هذا الشأن خلال العام القادم بالتعاون مع فرنسا.

ومن جانبها أكدت الدكتوره ياسمين فؤاد على ضرورة الالتزام ببنود اتفاق باريس لضمان تحقيق الدول النامية لمسارات التنميه مع الأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ على هذه الدول والتي لم تكن سببا في المشكلة لكنها تسعى إلى تنفيذ التزاماتها إذا ما توافر لها التمويل وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا وهي آليات تنفيذ اتفاق باريس.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر ومن خلال رئاستها لمجموعه ال ٧٧ والصين والمجموعه الأفريقية وعبر وزراء الخارجيه ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الموتمر.

وأشارت إلى دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل قضايا البيئة وأهمها تغير المناخ سواء على المستوى السياسي أو الفني، وهو الاهتمام الذي أسفر عن الخروج بمبادرة الطاقه والتكييف أثناء رئاسة مصر للدول الأفريقية أثناء اتفاق باريس.

وأضافت أنها تأمل أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها وأن مصر ستساعد على الوصول إلى اتفاق مرض ومنصف وعادل للجميع، وأنها ستعود مره أخرى إلى كاتفوسييكي مقر إنعقاد المؤتمر بببولندا الأسبوع القادم للمشاركة في التفاوض لضمان إنجاح الموتمر وهو ما يؤكد حرص مصر على الانفتاح على العالم الخارجي وخلق شراكات دوليه مع الجميع بدعم كامل من القياده الحكيمه للرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركات مصر خارجيا والتي تهدف لمكافحة الارهاب ودعم السلام والتنمية للعالم أجمع.